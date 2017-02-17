США и их союзники вооружали террористов, в том числе ИГ - глава МИД Ирана

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. США и их союзники вооружали террористические группировки, включая "Исламское государство", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Ошибки были сделаны в самом начале. Но самой большой ошибкой было вооружать группу террористов, которые являются угрозой не только для Сирии, но носят глобальный характер. Те же люди, которые вооружали ДАИШ (арабский акроним ИГ — Ред.), ранее вооружали Саддама Хуссейна и "Аль-Каиду". Группа стран, которых США называют союзниками, а также сами Соединенные Штаты, и тут я ссылаюсь на самого президента Трампа, который в ходе своей избирательной кампании назвал ИГ созданием США", — заявил Зариф в интервью телеканалу CNN.

По его словам, помимо финансовой и другой помощи террористическим группировкам, еще одной причиной возникновения ИГ стала "оккупация" территории арабских стран иностранным контингентом вопреки воле правительств этих стран.

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"Я считаю, что присутствие иностранных войск на территории арабских стран вопреки воле их правительств побуждает этих экстремистов объединяться и вербовать новых боевиков из числа неблагополучной молодежи", — заявил глава МИД Ирака.

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Ранее Трамп заявлял, что появления группировки ИГ удалось бы избежать, если бы США взяли под контроль нефтяные месторождения в регионе.