наверх
18.02.201700:58
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    США и их союзники вооружали террористов, в том числе ИГ - глава МИД Ирана

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (600)

    (обновлено: )11311
    Мохаммад Джавад Зариф заявил, что помимо финансовой и другой помощи террористическим группировкам, еще одной причиной возникновения ИГ стала "оккупация" территории арабских стран иностранным контингентом.
    Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. США и их союзники вооружали террористические группировки, включая "Исламское государство", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

    Последствия уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Уничтоженная боевиками ИГ сирийская Пальмира

    "Ошибки были сделаны в самом начале. Но самой большой ошибкой было вооружать группу террористов, которые являются угрозой не только для Сирии, но носят глобальный характер. Те же люди, которые вооружали ДАИШ (арабский акроним ИГ — Ред.), ранее вооружали Саддама Хуссейна и "Аль-Каиду". Группа стран, которых США называют союзниками, а также сами Соединенные Штаты, и тут я ссылаюсь на самого президента Трампа, который в ходе своей избирательной кампании назвал ИГ созданием США", — заявил Зариф в интервью телеканалу CNN.

    По его словам, помимо финансовой и другой помощи террористическим группировкам, еще одной причиной возникновения ИГ стала "оккупация" территории арабских стран иностранным контингентом вопреки воле правительств этих стран.

    Читайте также: Украина между большими деньгами и массовой истерикой. Экспертные итоги недели

    "Я считаю, что присутствие иностранных войск на территории арабских стран вопреки воле их правительств побуждает этих экстремистов объединяться и вербовать новых боевиков из числа неблагополучной молодежи", — заявил глава МИД Ирака.

    Читайте также — Steigan blogger: Хватит помогать Украине!

    Ранее Трамп заявлял, что появления группировки ИГ удалось бы избежать, если бы США взяли под контроль нефтяные месторождения в регионе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Блокада Донбасса. Разгон?
    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    Мюнхенская конференция: встречи и заявления
    Руслан Бортник
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Александр Хуг
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений