Бизнес есть бизнес. Иран собирается поставлять турбины для ТЭЦ в Крым

РИА Новости Украина

Россия планирует заключить контракт с Ираном на поставку турбин для ТЭЦ в Крыму, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Чемезов пояснил, что стороны находятся на завершающей стадии переговоров. "Да, у нас есть проблемы с турбинами, потому что Германия и некоторые другие европейские страны запретили поставки в Крым. Сейчас мы находимся на завершающей стадии переговоров с Ираном о производстве аналогичных турбин. И рассчитываем, что к концу года, если американцы и европейцы не придумают какие-либо новые санкции, мы эти турбины установим", — пояснил Сергей Чемезов во время брифинга в Абу-Даби.

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Примечательно, что Иран, наряду со многими странами, на официальном уровне пока не признал возвращения Крыма в состав РФ. Тем не менее, Исламская Республика готова помочь российской стороне разрешить насущную проблему по обеспечению энергией Крымского полуострова. Экономическое сотрудничество с этим регионом может стать основой для его дальнейшего признания частью России, отметил в комментарии для Sputnik тегеранский политолог, Шоэйб Бахман (Shoeib Bahman):

"Взаимоотношения России и Ирана выстраивались в различных областях на протяжении многих лет. Один из самых чувствительных и ключевых моментов – их развитие под грузом санкций, которые коснулись обеих стран в разные периоды. При этом, когда против Ирана были введены Западом санкции, Россия оказала всевозможную поддержку нашей стране. И сейчас, когда против России так же действуют санкции Запада, Иран делает взаимный шаг, который поможет России решить текущие сложности.

Обе страны, уделяют особое внимание и торговым сделкам в сфере технологий и обмену опытом. Действительно, ИРИ до сих пор на официальном уровне, как и ряд других стран, не признала вхождение Крыма в состав РФ, тем не менее, этот факт не может быть преградой на пути расширения технологического и экономического сотрудничества между Москвой и Тегераном. Наоборот, поставка этих технологий (в частности, турбин) вне зависимости от региона лишь укрепит двусторонние связи.

К тому же, Иран не заостряет внимание именно на проблеме признания Крыма в составе России. На этот вопрос он смотрит гораздо шире. Бизнес есть бизнес. Сделка продиктована давним и крепким экономическим сотрудничеством стран. Сейчас Иран не поднимает вопрос о признании статуса Крыма. Хотя в будущем сделка по ТЭЦ может стать основой для диалога по этому поводу. В любом случае, официальное признание со стороны Ирана произошедших геополитических и географических изменений, не является первопричиной и основным условием предстоящей сделки. Тем более, что страны действуют в рамках международных соглашений и достигнутых договоренностей. А если у определенных государств по какому-либо вопросу есть спор, то другим государствам (Ирану – Ред.) не следует вмешиваться и проявить уважение к заявленной позиции. Другие государства готовы в рамках международного права и соглашений вкладывать в российскую экономику инвестиции, заключать контракты и поставлять оборудование. Иран – не исключение".