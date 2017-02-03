О чем пишут в мире: Путин в Венгрии, наказание Ирана

РИА Новости Украина

Визит российского президента в Будапешт. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объединил силы с президентом Владимиром Путиным, чтобы подвергнуть критике западные санкции против РФ, пишет газета Financial Times, освещающая визит российского лидера в Будапешт.

Оба руководителя выразили разочарование относительно санкционного режима ЕС против Москвы, отметив, что торговые отношения между двумя странами в результате этого потеряли миллиары евро.

"Неэкономические проблемы нельзя решать экономическими средствами… От таких решений проигрывают все", – цитирует деловое издание слова венгерского премьера.

Поездка президента РФ в Венгрию стала третьей за три года. Глава венгерского МИД Петер Сиярто обратил внимание, что визит произошел в глобальном контексте, изменившемся после победы на выборах в США Дональда Трампа, которая, как отмечает газета, дает критикам санкций новый шанс их оспорить.

"Маловероятно, что Трамп будет критиковать Орбана, а заметное улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном должно привести к отмене санкций", – заявил профессор Джон Миэрсхаймер из Чикагского университета.

Американская Wall Street Journal пишет, что российский союзник Орбан, находящийся во главе правительства с 2010 года, все чаще рассматривается как политическая модель оппозиционными лидерами в Германии, Франции, Нидерландах и Италии, считающими, что ЕС должен имитировать его жесткие меры против незаконной миграции.

Минфин США уточнил санкции в отношении ФСБ. Министерство финансов США в четверг сообщило об изменении санкционного режима против ФСБ России, введенного в связи с обвинением ведомства в причастности к кибератакам. Об этом написали издания USA Today, Times, Hill, Politico, Independent.

В документе отмечается, что теперь разрешается "запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения", выданные ФСБ России на "продукты информационных технологий".

Президент США Дональд Трамп заявил, что эти изменения не являются ослаблением санкций, а в самом министерстве финансов это решение назвали "технической мерой", которую предприняли в ответ на жалобы американских компаний. Они жаловались на то, что эти ограничения мешали им экспортировать в свою высокотехнологичную продукцию в Россию.

В свою очередь газета Times приводит комментарий Адама Ходжа, сотрудника минфина при Бараке Обаме. По мнению Ходжа, ослабление санкций было бы невозможно без политической воли Белого дома.

"Ослабление санкций, особенно в отношении России, это чертовски крупное дело в минфине. Исключено, что должностные лица просто так дали этому случиться", – написал Ходж в своем микроблоге Twitter.

Трамп отверг "вялый" план Обама по штурму "столицы" ИГ в Сирии. Газета Washington Post сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа отвергла план решительного наступления на сирийскую Ракку, подготовленный командой бывшего американского лидера Барака Обамы.

Ракка считается неофициальной "столицей" боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город с населением около 300 тысяч человек был захвачен боевиками террористической организации "Исламское государство", в 2013 году.

По данным издания, Обама 17 января, за три дня до передачи власти, распорядился передать штабу Трампа документ, в котором, в частности, предусматривалось вооружение курдских формирований и намечались тезисы для переговоров с турецкими властями, которые могли резко отреагировать на подобный шаг. Газета пишет, что для администрации Трампа подход Обамы был слишком постепенным и лишенным риска.

"Они предоставили информацию, но мы нашли в ней огромные дыры. Это плохая работа", – сообщил представитель нового президента, который ознакомился с документом.

Также сообщается, что советники Трампа были возмущены тем, что проект наступления на Ракку не предусматривал координацию с Россией. По их мнению, команда бывшего президента так и не приступила к реализации своего плана, поскольку осознавала его неадекватность и не хотела нести ответственность за провал операции.

Как отмечают журналисты, Трамп склонен к быстрой и решительной кампании для "полного уничтожения" ИГ. В этой связи президент дал понять, что даст полную свободу действий главе Пентагона генералу Джеймсу Мэттису в борьбе с терроризмом.

США намерены ввести дополнительные санкции против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против Ирана, которые могут ввести уже на этой неделе в пятницу. Об этом пишут издания Wall Street Journal и Hill со ссылкой на источники.

Предполагается ввести санкции против восьми организаций по обвинениям в поддержке терроризма и против примерно 17 в соответствии с более ранним указом президента США о распространении оружия массового уничтожения. При этом санкции будут введены отчасти в качестве ответа на проведенное 9 января Ираном испытание баллистической ракеты средней дальности.

Хотя подразумевается, что соглашение с Ираном о мирном характере ядерной программы Тегерана не будет затронуто санкциями, этот шаг вероятно обострит и без того непростые отношения Вашингтона и Тегерана, отмечает WSJ. Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана.

Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен.

Рекордные тиражи в эпоху интернета. Одна из самых влиятельных французских газет Monde анализирует феномен сатирического еженедельника Canard enchaîné, тиражи которого выросли до рекордного уровня в связи с публикациями материалов, обвиняющих супругу кандидата в президенты страны Франсуа Фийона в фиктивном трудоустройстве.

В первой части своего расследования на прошлой неделе издание заявило, что Пенелопа Фийон восемь лет получала зарплату как парламентский помощник своего мужа. В последнем номере Canard Enchaine содержится информация о том, что общий доход Пенелопы Фийон на данной работе составил 900 тысяч евро. По оценкам Monde, продажи еженедельника, выходящего исключительно на бумаге, подскочили до 500 тысяч экземпляров, создав ажиотаж в сети розничной реализации печатных СМИ.

Более высокие уровни продаж Canard Enchaine – свыше миллиона экземпляров – наблюдались только в мае 1981 года, когда газета печатала материалы о министре Морисе Папоне, оказавшимся коллаборационистом, причастным к депортации тысяч евреев, и в 1979, когда с историей о бриллиантах императора Центральноафриканской республики Бокассы ознакомились от 800 до 900 тысяч читателей прессы.

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Сами сотрудники Canard Enchaine указывают на некорректность сравнений из-за разного политического климата и отсутствия интернета в эпоху рекордных тиражей. Они полагают, что повышенный интерес к изданию, вызванный началом расследования, продлится еще четыре или пять номеров, после чего всемирная паутина "съест" часть продаж.