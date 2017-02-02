Работу Путина на посту президента одобряют более 85% россиян - опрос

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Свыше 85% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента РФ, рейтинги доверия к российскому лидеру остаются также высокими, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 85,6% респондентов сказали социологам, что одобряют деятельность российского президент. Доверяют президенту 54,3% опрошенных. В рейтинге доверия политикам показатель президента за последнюю неделю (23-29 января) по отношению к предыдущей вырос почти на три процентных пункта (до 54,3% с 51,4% по замерам 16-22 января).

Также, по данным исследования, почти 60% одобряют работу премьер-министра России Дмитрия Медведева, почти столько же — деятельность российского кабинета министров. Отмечается, что данные показатели за последние три недели, которые представлены в опросе, остаются стабильно высокими.

Что касается рейтинга доверия политиков, то в него, помимо президента, также входят Дмитрий Медведев (18,2%) и министр обороны России Сергей Шойгу (17,7%). "Антирейтинг", который демонстрирует уровень недоверия со стороны граждан, по-прежнему возглавляет Владимир Жириновский (24,5%).

Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проведены в 2017 года. Каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки — 4200 респондентов). Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Ранее сообщалось, что, согласно соцопросу, большинство украинцев считают, что ситуация в стране за год существенно ухудшилась.