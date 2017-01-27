В Сирии процветает работорговля и продажа донорских органов

РИА Новости Украина

По данным министерства внутренних дел Сирии за 2016 год было зафиксировано 1500 фактов торговли людьми. В большинстве случаев эти операции проводили агенты иностранных преступных сетей или нанятые ими сирийцы. 65% от общего числа проданных людей составляют женщины.

Помощник министра внутренних дел генерал Хассан Мааруф (Hassan Maaruf) сказал агентству Sputnik, что "Сирия стала одной из стран, поставляющих рабов, раньше через нее их только перевозили (например, из Ирака в страны Персидского залива — Ред.)".

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По его словам, за последние три года зафиксированы тысячи подобных преступлений. Нужно проводить специальную реабилитацию жертв работорговли. Для борьбы с этим явлением важно наладить международное сотрудничество. Специальное управление по борьбе с торговлей людьми при министерстве внутренних дел давно пыталось скоординировать свою работу с коллегами в Турции и Иордании, при попустительстве которых этот вид преступной деятельности процветает. Однако из этого ничего не вышло.

Жертвами работорговли чаще всего становятся женщины и дети из лагерей для беженцев в Турции, Иордании, Ливане и даже Египте, передала газета "Ватан" заявления из МВД Сирии. Рабовладение может прикрываться женитьбой, но там нет речи об уважении к женщине. Еще беженцам открыто предлагают продавать свои органы.

Глава сирийского объединения адвокатов Низар ас-Сакиф (Nizar al Sakif) сказал Sputnik, что торговля человеческими органами процветает в северных районах Сирии, прежде всего в Алеппо. Рядом с турецкой границей работают целые мафии, у которых налажен бизнес по торговле органами.

Сейчас Союз арабских адвокатов собирает документы для обращения в Международный суд по вопросу работорговли в Сирии.

Исследовательский центр "Мидад" недавно опубликовал доклад о 15 источниках финансирования ДАИШ в Сирии и Ираке. Один из них — это торговля людьми.

Недавно управление по борьбе с работорговлей раскрыло преступную группу, которая работала в Дамаске. На съемных квартирах работорговцы набирали девушек якобы на работу и продавали их в публичные дома за рубежом. Некоторые девушки, которые лишились родственников, шли на это добровольно, потому что иначе им грозила голодная смерть.

Согласно сирийскому законодательству, за торговлю людьми предусмотрено длительное тюремное заключение и денежный штраф.