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    Переговоры по Сирии в Астане пройдут в закрытом режиме

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    По данным МИД Казахстана, переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana за закрытыми дверями. Переговоры начнутся 23 января в 13:00 по времени Астаны.
    Флаг Казахстана
    RIA News

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Переговоры по сирийскому урегулированию начнутся в понедельник в 13.00 и, предположительно, завершатся в такое же время во вторник, сообщило министерство иностранных дел Казахстана.

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    "Переговоры начнутся 23 января в 13:00 по времени Астаны. Переговоры завершатся 24 января в 13:00 (предположительно)", — говорится в памятке для журналистов, опубликованной на сайте внешнеполитического ведомства.

    По данным МИД, переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana.

    "Следует иметь в виду, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями", — отмечается в документе.

    В памятке говорится, что проведение пресс-конференций будет анонсироваться дополнительно.

    "Заключительная конференция (если она состоится) запланирована на 14:00 24 января (время может сдвигаться), — отмечается в информации МИД.

    Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января и, как ожидается, продлится два дня. В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник  ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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