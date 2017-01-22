Переговоры по Сирии в Астане пройдут в закрытом режиме

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Переговоры по сирийскому урегулированию начнутся в понедельник в 13.00 и, предположительно, завершатся в такое же время во вторник, сообщило министерство иностранных дел Казахстана.

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"Переговоры начнутся 23 января в 13:00 по времени Астаны. Переговоры завершатся 24 января в 13:00 (предположительно)", — говорится в памятке для журналистов, опубликованной на сайте внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana.

"Следует иметь в виду, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями", — отмечается в документе.

В памятке говорится, что проведение пресс-конференций будет анонсироваться дополнительно.

"Заключительная конференция (если она состоится) запланирована на 14:00 24 января (время может сдвигаться), — отмечается в информации МИД.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января и, как ожидается, продлится два дня. В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.