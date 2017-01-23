Переговоры по Сирии начнутся в Астане в понедельник

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Представители вооруженной оппозиции Сирии и делегация Дамаска сядут в понедельник за стол переговоров в Астане для того, чтобы найти точки соприкосновения в вопросе урегулирования ситуации в стране.

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Помогут сторонам продвинуться в переговорном процессе Россия, Турция и Иран – страны-гаранты договоренности о прекращении огня в Сирии от 29 декабря, а также ООН. Ожидается, что переговоры завершатся уже во вторник днем по местному времени (утром по московскому времени).

На консультации в Казахстане приглашены представители вооруженной оппозиции Сирии, которые присоединились к договоренности о прекращении огня от 29 декабря.

В Москве встречу в Казахстане рассматривают как важный этап для того, чтобы выработать основные параметры для урегулирования кризиса, а их обсуждение должно продолжиться на уже известной площадке в Женеве.

Спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура, который сам примет участие в консультациях в Астане, в разговоре с РИА Новости не исключил, что представителей вооруженных группировок затем пригласят на женевские переговоры. Ранее воюющие на земле формирования к переговорам о политическом будущем Сирии допущены не были: в Женеве собирались по большей части оппозиционеры "в изгнании" — политические эмигранты, которые имеют мало или не имеют вообще никакого влияния на реальную ситуацию в стране.

Впрочем, состоится ли новый раунд женевских переговоров 8 февраля, как изначально было задумано, — большой вопрос. Сам модератор консультаций, де Мистура, не исключил, что они могут быть перенесены — все зависит от результатов встречи в Астане.

Интригой предстоящих переговоров до последнего оставался вопрос участия в консультациях представителей США, которые в последние месяцы фактически отстранились от процесса сирийского урегулирования. И вот спустя несколько часов после инаугурации нового американского президента Дональда Трампа госдепартамент объявил, что своих ближневосточных экспертов в Астану Вашингтон направлять не будет, ограничившись присутствием в качестве наблюдателя посла США в Казахстане Джорджа Крола.

Эксперты иллюзий относительно перспектив переговоров в Казахстане не питают: точек соприкосновения у воюющих сторон не так много. Политологи рассматривают астанинскую встречу, скорее, как подготовительную: перед проведением консультаций в Женеве, по их мнению, необходимо провести еще несколько раундов переговоров в новом формате.

Одно из главных отличий от консультаций на женевской площадке, которые могут начаться 8 февраля, заключается в том, что за стол переговоров в Астане сядут представители вооруженных оппозиционных группировок, которые непосредственно ведут боевые действия на земле, в то время как в Швейцарии собираются за редким исключением "политические" оппозиционеры, живущие за пределами Сирии в странах Персидского залива или Европе.

Таким образом, участники астанинских переговоров сосредоточатся на военных вопросах — попытаются укрепить режим перемирия в САР и тем самым заложат фундамент для возобновления политического диалога о будущем устройстве Сирии в Женеве.

Кроме того, предполагается, что переговоры между делегациями сирийского правительства и оппозиции будут прямыми. В Швейцарии противники общались опосредованно – представители ООН проводили консультации с Дамаском и противниками президента Сирии Башара Асада по отдельности.

Впрочем, как заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, возглавляющий делегацию России на переговорах, формат консультаций по-прежнему до конца неясен. Накануне советник делегации оппозиции Яхъя аль-Ариди заявила, что они готовы вести с властями САР прямой диалог, но рассматривают и вариант разговоры через посредников.

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Участники встречи надолго в морозной Астане не задержатся: переговорщики планируют уложиться за сутки. Как сообщили ранее в МИД Казахстана, официальный старт консультаций в понедельник запланирован на 13.00 по местному времени (09.00 по Киеву), и уже на следующий день примерно в то же время их, согласно задумке, завершат.

Основу предстоящих переговоров накануне заложили гаранты соглашения о прекращении огня: в воскресенье они провели многочисленные двусторонние и многосторонние встречи, в том числе с представителями Дамаска и оппозиции.

По итогам трехсторонних консультаций РФ, Ирана и Турции Лаврентьев сообщил, что сторонам удалось сблизить позиции по многим пунктам, и работа над итоговым документом астанинской встречи продолжается.