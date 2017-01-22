Представители оппозиции Сирии прибыли в Астану для переговоров

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Представители сирийской оппозиции прибыли в Астану для переговоров, сообщил в воскресенье утром РИА Новости руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

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Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января. В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Я вам подтверждаю: делегация оппозиции уже в Астане ", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что делегация правительства Сирии прибудет в Астану позже.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.