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    Представители оппозиции Сирии прибыли в Астану для переговоров

    Тема:

    Освобождение Сирии (58)

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    Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января. В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
    Флаг Казахстана
    RIA News

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Представители сирийской оппозиции прибыли в Астану для переговоров, сообщил в воскресенье утром РИА Новости руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

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    Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января. В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

    "Я вам подтверждаю: делегация оппозиции уже в Астане ", — сказал собеседник агентства.

    Он пояснил, что делегация правительства Сирии прибудет в Астану позже.

    Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

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