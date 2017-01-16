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    Боевики ИГ окружили авиабазу сирийской армии в Дейр-эз-Зоре - СМИ

    Тема:

    Освобождение Сирии (54)

    (обновлено: )23301
    По данным СМИ, террористам удалось приблизиться к военному аэродрому, захватив территорию бывшей воинской части и завода по производству каменных блоков.
    Боевики Исламского государства
    Associated Press

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) взяли в кольцо авиабазу Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

    По данным телеканала, террористам удалось приблизиться к военному аэродрому, захватив территорию бывшей воинской части и завода по производству каменных блоков.

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    Россия и США обменялись колкими выпадами на почве Сирии

    Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщало, что правительственные войска в ходе боестолкновений в 45 километрах юго-восточней Дейр-эз-Зора ликвидировали группу иностранных наемников, а также уничтожили командный пункт ИГ, где находились боевики из Туниса.

    В субботу правительственные войска отбили крупные атаки ИГ на Дейр-эз-Зор. Террористы напали на позиции армии к югу и северо-западу от военного аэродрома Дейр-эз-Зор, а также на ряд кварталов на западной окраине города. Ликвидировано было более 30 боевиков. Тогда террористы отступили.

    Провинция Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии практически полностью захвачена террористами ИГ. Одноименный административный центр продолжает находится под контролем армии, однако уже более трех лет жители города находятся в полном окружении. Продовольствие и боеприпасы мирные граждане и защитники города получают только с воздуха.

    Авиабаза Дейр-эз-Зор продолжает оставаться последним форпостом и линией обороны сирийской армии на пути к городу. Несмотря на многочисленные атаки террористов с участием смертников и тяжелой техники, гарнизон базы ВВС САР не только успешно обороняется, но и предпринимает попытки контратаковать террористов на прилегающих к базе территориях.

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