МИД РФ: ИГ и "Джебхат ан-Нусра" применяют в Сирии иприт и зарин

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Боевики террористических группировок "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и некоторых других применяют в Сирии и Ираке химическое оружие, в частности – иприт и зарин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Непрекращающиеся на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии и Ираке рецидивы "химического" терроризма не могут не вызывать серьезную озабоченность. Причем речь здесь идет о применении боевиками ИГ, "Джебхат ан-Нусры" и аффилированными с ними экстремистскими группировками не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких, как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ (иприта и зарина)", — сказала она РИА Новости.

По ее словам, один из первых инцидентов с применением зарина против сирийских правительственных войск и мирного населения был отмечен еще весной 2013 года. Резонансный теракт с использованием аналогичного отравляющего вещества был летом того же года в Восточной Гуте. Ответственность за это некоторые страны пытались возложить на правительство президента Сирии Башара Асада.

"В данном контексте представляют интерес оценки западных экспертов, которые констатировали, что после захвата летом 2014 года боевиками ИГ города Мосул и их доступа к фонду научной библиотеки и лабораторной базе расположенного там университета производственно-технологические возможности игиловцев по синтезу отравляющих веществ существенно расширились. Ситуация ещё более усугубилась с переходом на сторону ИГ бывших офицеров иракской армии, имевших отношение к военно-химической программе времен Саддама Хусейна, а также с привлечением из-за рубежа дипломированных специалистов-химиков. Таким образом, террористическая деятельность негосударственных субъектов в Сирии и Ираке приобрела ещё более масштабный, системный и трансграничный характер с перспективами её выхода за пределы Ближнего Востока", — отметила Захарова.

Она напомнила, что Россия на протяжении последних лет неоднократно призывала мировое сообщество координировать усилия по противодействию "химическому" терроризму, предлагала принять соответствующую резолюцию СБ ООН. "К сожалению, политическая заангажированность и антиасадовская зашоренность всё тех же "друзей Сирии" не позволила принять такую резолюцию и своевременно купировать эту угрозу. Более того, вопреки логике развития событий и здравому смыслу, эти же "друзья" не оставляют попыток возложить ответственность за инциденты и откровенные провокации с применением отравляющих веществ в Сирии на правительство Асада", — подчеркнула дипломат.

По ее словам, об обнаружении объектов ИГ по производству химоружия в Ираке заявляли сами иракцы и представители возглавляемой США антиигиловской коалиции. "В этой связи за более детальной информацией предлагаем обратиться к иракским властям и коалиционному командованию", — сказала Захарова.

"Думается, что всей полнотой информации на этот счет могут обладать американские военные и разведслужбы, которые вместе с британскими коллегами еще в период 2003-09 годов в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия абсолютно бесконтрольно уничтожили несколько тысяч химбоеприпасов иракской армии", — добавила она.