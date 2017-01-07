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СМИ: 60 человек погибли при взрыве в сирийском Аазазе

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Аазаз расположен недалеко от границы с Турцией в провинции Алеппо и контролируется сирийской оппозицией. По данным местных СМИ, теракт произошел вблизи местного суда.
Ситуация в Сирии. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Число погибших при взрыве в сирийском Аазазе составило 60 человек, около 50 ранены, сообщило турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на представителя гражданской обороны города.

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Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
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Аазаз расположен недалеко от границы с Турцией в провинции Алеппо и контролируется сирийской оппозицией.

Ранее сообщалось о 25 погибших и десятках раненых.

Источники сообщали агентству Sputnik, что заминированный автомобиль взорвался рядом со штабом судебного органа группировки "Ахрар аш-Шам", в результате жертвами стали боевики движения.

При этом, по данным Anadolu, теракт произошел вблизи местного суда.

Напомним, 5 января мощный взрыв прогремел на западе Сирии в провинции Латакия.

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