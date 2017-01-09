Асад о встрече в Астане: мы готовы вести переговоры по всем вопросам

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Готовность к переговорам в Астане по урегулированию конфликта в Сирии подтвердил президент страны Башар Асад.

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"Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация для этой конференции готова ехать,… когда будет установлено время конференции. Мы готовы вести переговоры по всем вопросам… Ограничений в переговорах нет", — заявил Асад в интервью французским журналистам, текст которого опубликовало агентство SANA.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

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Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.