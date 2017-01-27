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    В мире

    Мэй заявила о возможности сотрудничества c Россией по Сирии

    Тема:

    Освобождение Сирии (64)

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    По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, она советует сотрудничать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но быть начеку.
    Тереза Мэй. Архивное фото
    REUTERS Neil Hall

    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Великобритания и США могут сотрудничать с Россией в вопросе сирийского урегулирования, используя правило "доверяй, но проверяй", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках своего визита в США.

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    "В вопросе поддержки Россией (сирийского режима — ред.) я бы хотела обратиться к примеру (президента США) Рональда Рейгана, который характеризовал свое сотрудничество с Михаилом Горбачевым как доверяй, но проверяй", — сказала она, выступая на съезде Республиканской партии США в Филадельфии.

    "С президентом Путиным мой совет сотрудничать, но быть начеку", — добавила она.

    Ранее Великобритания заявляла, что непременным условием урегулирования является отставка Асада и невозвращение его в политическую жизнь страны. Лондон также высказывался скептически о вкладе России в примирительный процесс в Сирии, обвиняя РФ в нанесении ударов по мирному населению, а не по боевикам. Вместе с тем, в последнее время глава британского МИД Борис Джонсон так или иначе упоминал о потенциальной возможности диалога с РФ и действующим сирийским президентом.

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