Белый дом будет отвечать на провокации Ирана

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Администрация США не оставит без ответа провокационные действия со стороны Ирана, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

В ходе брифинга Спайсер отметил, что советник президента США по национальной безопасности выступил накануне "с предупреждением для того, чтобы Иран понял, что они получили официальное предупреждение и их действия не останутся без ответа".

При этом представитель Белого дома не стал уточнять, какие именно варианты действий рассматривает Вашингтон. Он пообещал поделиться с прессой "дополнительной информацией по этому поводу", когда она появится.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что Белый дом "официально предупреждает" Иран в связи с действиями Тегерана в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам, пуск противоречит резолюции СБ ООН 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет. Он также обвинил Иран в создании угрозы американским кораблям.