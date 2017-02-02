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    В мире

    Белый дом будет отвечать на провокации Ирана

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    Представитель Белого дома Шон Спайсер подтвердил, что Иран получил официальное предупреждение о том, что их действия, включая испытания баллистических ракет, не останутся без ответа.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Администрация США не оставит без ответа провокационные действия со стороны Ирана, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

    Флаг США
    REUTERS Andrew Kelly
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    В ходе брифинга Спайсер отметил, что советник президента США по национальной безопасности выступил накануне "с предупреждением для того, чтобы Иран понял, что они получили официальное предупреждение и их действия не останутся без ответа".

    При этом представитель Белого дома не стал уточнять, какие именно варианты действий рассматривает Вашингтон. Он пообещал поделиться с прессой "дополнительной информацией по этому поводу", когда она появится.

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что Белый дом "официально предупреждает" Иран в связи с действиями Тегерана в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам, пуск противоречит резолюции СБ ООН 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет. Он также обвинил Иран в создании угрозы американским кораблям.

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