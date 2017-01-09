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Корабль ВМС США открыл стрельбу при приближении иранских катеров

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Сообщается, что американские военные открыли предупредительную стрельбу после того как иранские корабли не отреагировали на радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США.
Эсминец ВМС США
flickr.com/Crouchy69

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Военный корабль США сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранских катеров в Ормузском проливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей Пентагона.

Инцидент с кораблями ВМС США и иранскими катерами в Персидском заливе. Видео
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Опасное сближение иранских катеров с кораблями США в Персидском заливе

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, когда четыре катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали на высокой скорости приближаться к американскому судну.

Отмечается, что предупредительная стрельба была открыта, после того как иранские корабли не отреагировали на радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США.

Ранее США неоднократно жаловались на то, что иранские катера приближаются слишком близко к американским кораблям в Персидском заливе — как минимум в одном случае корабли США открывали предупредительную стрельбу по водной поверхности.

В августе четыре военных катера КСИР подошли на расстояние менее 275 метров к американскому эсминцу Nitze в окрестностях Ормузского пролива. Эсминец США был вынужден изменить курс.

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