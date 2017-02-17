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    Глава ВТБ: переговоры о продаже бизнеса в Украине идут живо

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    (обновлено: )21520
    Как отметил Андрей Костин, когда будет закрыта сделка по продаже бизнеса ВТБ в Украине пока сказать нельзя. Ранее банкир подчеркивал, что вопрос продажи "дочек" - задача не из простых.
    Андрей Костин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Процесс переговоров о продаже бизнеса российского банка ВТБ в Украине идет довольно живо, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

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    "Идет, вы знаете, даже идет довольно живенько. Но когда (сделка) будет закрыта, я вам сейчас не скажу", — сказал Костин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

    У группы ВТБ работают два дочерних банка в Украине – "ВТБ Банк" (Украина) и "БМ банк".

    В декабре Костин говорил, что ВТБ продолжает переговоры о продаже украинского бизнеса, но это задача не из простых. Он отмечал, что задача ВТБ — "уйти, не потеряв". В начале февраля пресс-служба ВТБ сообщала, что группа продолжает поиск покупателей на свои украинские активы.

    Представители "Национального корпуса", созданного на основе батальона "Азов", ранее пикетировали ряд российских банков по всей Украине.

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