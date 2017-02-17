Глава ВТБ: переговоры о продаже бизнеса в Украине идут живо

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Процесс переговоров о продаже бизнеса российского банка ВТБ в Украине идет довольно живо, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"Идет, вы знаете, даже идет довольно живенько. Но когда (сделка) будет закрыта, я вам сейчас не скажу", — сказал Костин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

У группы ВТБ работают два дочерних банка в Украине – "ВТБ Банк" (Украина) и "БМ банк".

В декабре Костин говорил, что ВТБ продолжает переговоры о продаже украинского бизнеса, но это задача не из простых. Он отмечал, что задача ВТБ — "уйти, не потеряв". В начале февраля пресс-служба ВТБ сообщала, что группа продолжает поиск покупателей на свои украинские активы.

Представители "Национального корпуса", созданного на основе батальона "Азов", ранее пикетировали ряд российских банков по всей Украине.