Полховский о крайне низком уровне кредитования малого и среднего бизнеса

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Аналитический журнал "Топ-100" представил исследование — рейтинг крупнейших украинских банков, кредитирующих малый и средний бизнес.

Согласно опросу, который НБУ провел среди банков в 4 квартале 2016 года, условия получения займов для бизнеса смягчились, а количество одобренных заявок на кредиты возросло. В то же время чаще всего кредит дают на год, реже — на два или три года. Наименьшая реальная ставка, под которую дают кредит — 19%, самая большая — 25,5%.

Подробнее об условиях кредитования малого и среднего бизнеса в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Вы отмечаете улучшение на рынке кредитования для малого и среднего бизнеса?

— Весь вопрос в относительности. Если говорить о десятилетней давности, то, конечно, уровень кредитования малого и среднего бизнеса очень низкий. Если говорить относительно прошлого года, то подвижки уже пошли. Но это в первую очередь связано не столько с улучшением бизнес-среды в стране, сколько с избытком ликвидности в банковской системе, и деньги куда-то надо вкладывать. Поэтому банки потихоньку начали разворачиваться в эту сторону, хотя риски остаются и никуда они не ушли относительно прошлого или позапрошлого года.

НБУ констатирует стабильность и очищение банковского сектора от нестабильных финансовых учреждений. Дальше будем наблюдать положительную динамику?

— Давайте определимся, что такое малый и средний бизнес, какая его роль в развитии любой экономики, в том числе нашего государства. В первую очередь, конечно, это самозанятость населения. Второе направление — это бизнес, который в обороте за год генерирует по разным критериям от 3 до 5 миллионов гривен, не более. В данной ситуации, учитывая эти два аспекта, то если государство определит эту стратегию как важнейшую, тогда рост кредитования и рост малого и среднего бизнеса будет. Но к сожалению, по моей информации, на сегодняшний день Минэкономики уже четвертый раз пытается утвердить стратегию развития малого и среднего бизнеса, и четвертый раз эта стратегия не утверждается, потому что, к сожалению, у нас идет разрыв понимания. Есть чиновничий аппарат, который там думает об одних вещах, и есть бизнес-среда, которая говорит: нет, нам такая стратегия не подходит. То есть, до тех пор, пока государство не определит место и роль малого и среднего бизнеса в развитии нашей страны, до тех пор у нас очень сложно будет спрогнозировать, до какой степени, в каком режиме будет находиться это направление экономики.

То есть потенциал и возможности у системы есть, но нужна команда?

— Если брать фигурально, то да. Под эту команду нужно положить правила игры, притом правила игры, которые должны удовлетворять как государство, так и малый и средний бизнес, они должны быть простые, очевидные и удобные. Потому что очень много времени тратится в том же малом и среднем бизнесе на различные вспомогательные затраты, типа бухгалтерские операции, отчеты налоговой, постоянные изменения правил игры и так далее. И это отбивает желание у людей заниматься малым и средним бизнесом. Во всем мире именно эти факторы: простота, удобство, скорость и финансовая поддержка, косвенная даже финансовая поддержка со стороны государства, дает серьезные положительные эффекты. Мы знаем, в странах западной Европы, Америки, доля малого и среднего бизнеса в экономике стран достигает 80% в формировании ВВП. Поэтому есть куда бежать, есть куда стремиться, было бы понимание государства, чиновников, что это сегодня ключевой игрок, который сегодня спит, но его нужно будить.

Относительно сроков и ставок по кредитам, которые на сегодняшний день являются самыми распространенными. Насколько они адекватны для малого и среднего бизнеса в этой ситуации?

— Если мы говорим о сегодняшних реалиях, то процентные ставки отражают цену тех денег, которые есть у государства, и волнения держателей этих денег о будущем государстве. Потому что мы сегодня понимаем, что основной источник финансирования малого и среднего бизнеса — это депозиты населения, а депозиты в свою очередь, мы же понимаем, что за прошлые два года у нас население потеряло порядка ста миллиардов гривен в части банков, которые вышли с рынка, поэтому есть тревога: класть деньги в банк или не класть. Исходя из этого получается базовая ставка, от которой танцует цена кредита, то есть это ставка по депозитам. Если ставка по депозитам каким-то образом будет уменьшена, то естественно процентные ставки по кредитам будут уменьшены.

Однако следует еще учесть, что в развитии малого и среднего бизнеса немалую роль должны играть и местные органы самоуправления, и местные бюджеты, не только государственные бюджеты. Так, есть декларация, например, киевского главы о том, что он готов за счет бюджета компенсировать те или иные расходы по процентным ставкам, по ряду направлений, и так далее, которые теоретически могут снижать цену ресурса для малого и среднего бизнеса. С другой стороны, надо понимать, что малый и средний бизнес потому так и называется, что это высокооборачиваемый бизнес, и поэтому кредитование на год, на два, это абсолютно нормальные ресурсные вложения, и не нужно выдавать кредиты на десять лет, чтобы они там строили какие-то большие заводы, тогда они выпадают уже с этого сегмента. А построить кафешку, ресторанчик, создать какой-то офис для обслуживания тех или иных сфер экономики, или мини-производства, для этого абсолютно достаточно в такие короткие сроки в пределах одного-двух годов.

А существует на сегодняшний день какая-то альтернатива для малого и среднего бизнеса в плане кредитования? Или только банки?

- Нет, в данной ситуации существуют и различные фонды, которые выстраивают эти финансирования… те же бюджетные организации, которые в состоянии в структуре своих бюджетов выделять ресурсы на финансирование тех или иных проектов. Но если брать глобально, 90-95% в сегодняшних реалиях — это банковские кредиты.

А эти альтернативные виды кредитования, о которых вы говорите, фонды — насколько они надежны и стабильны? Или лучше банковская система — пусть дороже и не так выгодно, но надежнее?

— Слово "надежнее" тут сложно применить. А более понятно, где логика принятия решений — конечно, в банковской системе более понятно. То есть ты обращаешься в банк, и банк тебе формирует некие параметры, по которым ты можешь получить тот или иной кредит. Когда ты приходишь в фонд, или обращаешься в местный бюджет, мол, дайте мне какое-то финансирование, то здесь появляются уже некие элементы чиновничества… мы понимаем: своим все, остальным — закон. Поэтому, конечно же, основной упор нужно делать все же на банковские кредиты, и все остальные, это опции, которые… скажем, масло к кусочку хлеба, но хлеб все же нужно получать в банках.

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