В Киеве у бизнесмена отобрали сумку с 3 млн грн

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Киеве у частного предпринимателя неизвестные в балаклавах отобрали сумку, в которой было более 3 миллионов гривен, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Происшествие произошло в переулке Электриков на территории Подольского района столицы. Жертвой нападавших стал частный предприниматель. На розыск злоумышленников ориентированы патрульные наряды и сотрудники районных управлений столичной полиции.

"В полицию поступило сообщение о совершении ограбления местного жителя. По информации заявителя, он остановился на своем авто, а в это время из рядом стоявшей иномарки к нему подбежали неизвестные в балаклавах. Из багажника потерпевшего они забрали сумку, в которой было более трех миллионов гривен. После этого преступники сели в машину и поехали в неизвестном направлении", — сообщили в полиции.

Мужчина также указал полицейским приметы злоумышленников и марку автомобиля, на котором они скрылись — Audi A4 серого цвета

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. Правоохранители устанавливают возможных свидетелей преступления и проводят розыскные мероприятия.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях территориального управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства. В настоящее время продолжается отработка города для розыска автомобиля грабителей.

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Ранее сообщалось, что неизвестный совершил нападение на оперную певицу, народную артистку Украины Наталью Шелепницкую в Киеве: мужчина выбил стекло в автомобиле, в котором находилась артистка, и забрал сумку.