наверх
09.02.201705:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.15
  • USD26.91- 0.12
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве у бизнесмена отобрали сумку с 3 млн грн

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (377)

    48
    По пострадавшего частного предпринимателя, он остановился на своем авто, а в это время из рядом стоявшей иномарки к нему подбежали неизвестные в балаклавах.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Киеве у частного предпринимателя неизвестные в балаклавах отобрали сумку, в которой было более 3 миллионов гривен, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

    Происшествие произошло в переулке Электриков на территории Подольского района столицы. Жертвой нападавших стал частный предприниматель. На розыск злоумышленников ориентированы патрульные наряды и сотрудники районных управлений столичной полиции.

    Появилось видео вооруженного ограбления магазина в центре Киева
    Kyiv Operativ/youtube
    Вооруженное ограбление магазина в центре Киева

    "В полицию поступило сообщение о совершении ограбления местного жителя. По информации заявителя, он остановился на своем авто, а в это время из рядом стоявшей иномарки к нему подбежали неизвестные в балаклавах. Из багажника потерпевшего они забрали сумку, в которой было более трех миллионов гривен. После этого преступники сели в машину и поехали в неизвестном направлении", — сообщили в полиции.

    Мужчина также указал полицейским приметы злоумышленников и марку автомобиля, на котором они скрылись — Audi A4 серого цвета

    На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. Правоохранители устанавливают возможных свидетелей преступления и проводят розыскные мероприятия.

    Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях территориального управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства. В настоящее время продолжается отработка города для розыска автомобиля грабителей.

    Смотрите также: На месте ограбления ювелирного отдела в киевском ТЦ

    Ранее сообщалось, что неизвестный совершил нападение на оперную певицу, народную артистку Украины Наталью Шелепницкую в Киеве: мужчина выбил стекло в автомобиле, в котором находилась артистка, и забрал сумку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    100 долларовая купюра
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Забор генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование