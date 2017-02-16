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    В мире

    США и Израиль создадут рабочие группы по противодействию Ирану

    Тема:

    Обострение ситуации вокруг Ирана (94)

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    Как сообщил Белый дом, по итогам переговоров в Вашингтоне "лидеры дали указания своим командам сформировать совместные рабочие группы в предстоящие месяцы".
    Встреча Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа
    Facebook Дональда Трампа

    КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. США и Израиль создадут рабочие группы по сотрудничеству по целому ряду областей, в том числе по противодействию Ирану и развитию экономики Палестины, сообщает пресс-служба Белого дома.

    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (справа) во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Будапеште.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Решение принято по итогам переговоров, которые в среду провели в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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    "Лидеры дали указания своим командам сформировать совместные рабочие группы в предстоящие месяцы, чтобы значительно улучшить двусторонние отношения в ряде областей, в том числе в киберсфере, разведке, безопасности, торговли, технологий, противодействия угрозам, исходящим от Ирана и других субъектов, а также для содействия развитию арабо-израильского сотрудничества, включая экономическое сотрудничество", — говорится в сообщении.

    Отдельная рабочая группа займется вопросами содействия росту Палестинской экономики, отмечают в Белом доме.

    Ранее президент США назвал Иран террористическим государством номер один. 

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