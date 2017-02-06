JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один".

Смотрите также: Иран разместил российские С-300 около ядерного объекта

"Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения", — сказал Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News.

Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций. "Мы уже начали это делать", — сказал он.

При этом Трамп отметил, что не будет предупреждать заранее о своих действиях. "Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это", — сказал глава американской администрации.

США в пятницу включили в список санкций по Ирану 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической. Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана. Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен.