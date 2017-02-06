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    Трамп назвал Иран террористическим государством номер один

    Тема:

    Снятие санкций с Ирана (48)

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    По словам президента США Дональда Трампа, Иран является террористическим государством номер один, он не уважает США и направляет средства на вооружения.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один".

    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (справа) во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Будапеште.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения", — сказал Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News.

    Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций. "Мы уже начали это делать", — сказал он.

    При этом Трамп отметил, что не будет предупреждать заранее о своих действиях. "Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это", — сказал глава американской администрации.

    США в пятницу включили в список санкций по Ирану 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической. Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана. Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен.

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