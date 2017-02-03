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    В мире

    США расширили санкции против Ирана

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    Санкции включают 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ.
    Флаг США
    Associated Press John Minchillo

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Министерство финансов США сообщило, что Штаты расширили санкции против Ирана.

    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (справа) во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Будапеште.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    О чем пишут в мире: Путин в Венгрии, наказание Ирана

    Санкции включают 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ.

    Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана. Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен.

    Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться.

    Ранее на этой неделе советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Белый дом "официально предупреждает" Иран в связи с действиями в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам, запуск противоречит резолюции СБ ООН номер 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет. Флинн не сказал, в чем конкретно заключается американское предупреждение.

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