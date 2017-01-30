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    Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности – СМИ

    Тема:

    Снятие санкций с Ирана (44)

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    Испытательный пуск был произведен в воскресенье за пределами города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась.
    Флаг Ирана у здания ООН
    REUTERS Heinz-Peter Bader

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности впервые с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя США.

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    Сообщается, что испытательный пуск был произведен в воскресенье за пределами города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась.

    Принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания, передает телеканал. "Тем не менее, это по меньшей мере второе испытание ракет с июля", — передает телеканал.

    Соглашение по иранской ядерной программе было заключено 14 июля 2015 года в Вене. Совбез ООН 20 июля принял резолюцию 2231 в поддержку СВПД. Иран 16 января 2016 года избавился от большинства наложенных на страну санкций — в этот день МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. В рамках договоренности, в стране может находиться не более 130 тонн тяжелой воды.

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