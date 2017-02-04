Иран готовит ответные санкции против граждан США

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Новые санкции США расцениваются Ираном как нелегитимные, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Он также сообщил о подготовке ответных мер против американских граждан, передает Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

"Новые санкции… несовместимы с обязательствами США и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, которая закрепила соглашения, достигнутые между Ираном и "шестеркой" (переговорщиков – ред.)", — цитирует агентство слова Зарифа.

Как сообщается, глава иранского МИД также подчеркнул, что в связи с введенными Вашингтоном санкциями Тегеран наложит ограничения против некоторых граждан и организаций США, которые оказывали помощь, в том числе финансовую, террористическим группировкам.

США в пятницу включили в список санкций по Ирану 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.

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Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана. Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен.