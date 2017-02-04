Мы не потерпим провокаций Ирана, угрожающих интересам США - Белый дом

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Советник американского президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что США не потерпят "провокаций" Ирана, и упрекнул ООН в терпимом отношении к действиям Тегерана.

Ранее США ввели санкции против 25 физических лиц и компаний в связи с программой Ирана по созданию баллистических ракет и поддержкой шиитской группировки "Хезболлах", которую США считают террористической.

"Международное сообщество слишком терпимо к плохому поведению Ирана. Недостаточно ритуала по сбору Совета Безопасности ООН на экстренную встречу и изданию твердого заявления. Администрация Трампа больше не потерпит провокации Ирана, которые угрожают нашим интересам", — заявил Флинн.

"Закончились дни, когда можно было закрывать глаза на враждебные и угрожающие действия Ирана в отношении Соединенных Штатов и мирового сообщества", — сказал Флинн.

Он вновь назвал Иран "ведущим спонсором терроризма" и обвинил Тегеран в дестабилизации Ближнего Востока. "Похоже, что это поведение продолжается постоянно, несмотря на очень благоприятную сделку (по ядерной программе — Ред.), которую дала Ирану администрация Обамы", — сказал советник.

Среди "враждебных действий" Ирана он перечислил "похищение" десяти американских моряков, которые заплыли в территориальные воды Ирана, "безосновательное запугивание судов" и постоянные испытания оружия. "Только на этой неделе Иран испытал баллистическую ракету, а одна из его подопечных террористических группировок атаковала саудовский корабль в Красном море", — подытожил Флинн.

Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться. Глава Минобороны Ирана Дехган назвал испытания успешными.

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В ответ на действия Тегерана США в пятницу расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.