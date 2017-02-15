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    В мире

    В Иране нашли обсерваторию возрастом 1500 лет

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    Курган, где нашли обсерваторию, впервые привлек внимание историков ещё в 2005 году, когда проводился археологический анализ этого района провинции Хормозган. Первый этап раскопок Парегана начался в 2011 году.
    Археологи во время раскопок. Архивное фото
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В ходе раскопок кургана Пареган в провинции Хормозган на юге Ирана историки обнаружили следы древней обсерватории, которая, по всей видимости, принадлежит эпохе правления в Иране династии Сасанидов (224 — 651гг. н.э.). Об этом журналистам информагентства Tasnim рассказал руководитель археологической группы Али Асади.

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    По его словам, курган впервые привлек внимание историков ещё в 2005 году, когда проводился археологический анализ этого района провинции Хормозган.

    Первый этап раскопок Парегана начался в 2011 году.

    "Судя по расположению керамики, с хронологической точки зрения, этот объект относится к эпохе правления династии Сасанидов, — отметил Асади. — Однако ученые продолжают работу по датировке найденных артефактов".

    Тогда же в кургане были обнаружены специфические циклические структуры. "Можно заключить, что эта конструкция служила в качестве астрономической лаборатории", — заявил он.

    Для уточнения полученных данных исследовательской группой Асади был инициирован второй этап раскопок: археологи уже получили соответствующую лицензию Организации культурного наследия, туризма и народных промыслов Ирана и приступили к работе.

    Как сообщалось ранее, польские археологи рассчитывают обнаружить Янтарную комнату в подземных туннелях, которые, вероятно, находятся у замка города Пасленк.

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