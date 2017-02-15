В Иране нашли обсерваторию возрастом 1500 лет

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В ходе раскопок кургана Пареган в провинции Хормозган на юге Ирана историки обнаружили следы древней обсерватории, которая, по всей видимости, принадлежит эпохе правления в Иране династии Сасанидов (224 — 651гг. н.э.). Об этом журналистам информагентства Tasnim рассказал руководитель археологической группы Али Асади.

По его словам, курган впервые привлек внимание историков ещё в 2005 году, когда проводился археологический анализ этого района провинции Хормозган.

Первый этап раскопок Парегана начался в 2011 году.

"Судя по расположению керамики, с хронологической точки зрения, этот объект относится к эпохе правления династии Сасанидов, — отметил Асади. — Однако ученые продолжают работу по датировке найденных артефактов".

Тогда же в кургане были обнаружены специфические циклические структуры. "Можно заключить, что эта конструкция служила в качестве астрономической лаборатории", — заявил он.

Для уточнения полученных данных исследовательской группой Асади был инициирован второй этап раскопок: археологи уже получили соответствующую лицензию Организации культурного наследия, туризма и народных промыслов Ирана и приступили к работе.

Как сообщалось ранее, польские археологи рассчитывают обнаружить Янтарную комнату в подземных туннелях, которые, вероятно, находятся у замка города Пасленк.