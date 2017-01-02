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Археологи КНР обнаружили сохранившийся меч возрастом 2,3 тыс лет - СМИ

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Меч был обнаружен в древней гробнице в городе Синьян. На видео, которое публикует Международное радио Китая, видно, что меч даже сохранил часть первоначальной заточки.
Великая Китайская стена
RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

ПЕКИН, 2 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань отлично сохранившийся меч, возраст которого приблизительно 2300 лет, сообщает в понедельник Международное радио Китая (CRI).

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Сообщается, что меч был обнаружен в древней гробнице в городе Синьян. На видео, которое публикует Международное радио Китая, видно, что меч даже сохранил часть первоначальной заточки. Также сохранились ножны для меча.

Предположительно, находка относится к периоду Сражающихся царств, длившегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.

Ранее сообщалось, что конфискованный эстонской таможней древний меч эпохи викингов, имеющий украинское происхождение, был передан Украине.

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