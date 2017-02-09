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    В мире

    В США заявили о новом ракетном пуске в Иране

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    Как сказал собеседник американского телеканала, новый пуск был осуществлен в среду. По его данным, Иран произвел пуск ракеты ближнего действия Mersad класса "земля-воздух", которая упала в 56 км от стартовой площадки.
    Запуск и испытания баллистической ракеты в Иране
    REUTERS Mahmood Hosseini

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В США заявили, что Иран вновь произвел пуск ракеты со стартовой площадки к востоку от Тегерана, с которой в январе был осуществлен пуск баллистической ракеты, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

    Как сказал собеседник телеканала, новый пуск был осуществлен в среду. По его данным, Иран произвел пуск ракеты ближнего действия Mersad класса "земля-воздух", которая упала в 35 милях (56 километрах) от стартовой площадки.

    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (справа) во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Будапеште.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    О чем пишут в мире: Путин в Венгрии, наказание Ирана

    Пентагон не комментирует сообщения о новом ракетном пуске в Иране, сказал РИА Новости представитель американского военного ведомства Кристофер Шервуд.

    "У нас нет дополнительной информации по этим сообщениям в прессе", — сказал он.

    В конце января телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя США сообщил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, произошло это впервые с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США. Испытательный пуск был произведен 29 января в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась. Телеканал отметил, что принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания.

    В ответ на действия Тегерана США в пятницу расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.

    Отношения США и Ирана с приходом администрации Трампа существенно накалились. Президент США заявлял, в частности, что не будет так же "добр" по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама. Новый президент США критически относится к ядерному соглашению с Ираном, достигнутому между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в 2015 году.

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