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    Политика

    Парубий предложил Японии провести совместные военные учения

    (обновлено: )6
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил японской стороне проведение совместных военных учений. Инициатива, как сообщается на сайте Рады, была высказана в ходе встречи Парубия с главой комитета Палаты советников парламента Японии по иностранным делам и обороне Такаси Уто.

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    Парубий находится с официальным визитом в Японии по приглашению японского внешнеполитического ведомства. Программа визита предусматривает ряд встреч высокого уровня, в частности, с наследниками императорского престола, принцем Нарухито, спикером нижней палаты представителей японского парламента Тадамори Осимой и главой верхней палаты советников Тюити Датэ.

    "Он сообщил, что предложил японским военным провести "совместные учения украинских военных сил с силами самообороны Японии", — говорится в сообщении.

    Вместе с тем, Парубий убежден в необходимости развивать и "международные институты, такие как Совет безопасности ООН, для обеспечения безопасности в мире ради ее укрепления". Глава Рады выразил надежду на дальнейшее усиление роли Японии в мирном урегулировании ситуации в Украине.

    Парубий подчеркнул важную роль парламентов Украины и Японии в двустороннем внешнеполитическом диалоге. "Украинско-японский межпарламентский диалог приобретает существенную активность", — сказал Парубий, добавив, что укреплению этого диалога будут способствовать контакты по линии парламентских групп дружбы.

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