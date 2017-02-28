Парубий предложил Японии провести совместные военные учения

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил японской стороне проведение совместных военных учений. Инициатива, как сообщается на сайте Рады, была высказана в ходе встречи Парубия с главой комитета Палаты советников парламента Японии по иностранным делам и обороне Такаси Уто.

Парубий находится с официальным визитом в Японии по приглашению японского внешнеполитического ведомства. Программа визита предусматривает ряд встреч высокого уровня, в частности, с наследниками императорского престола, принцем Нарухито, спикером нижней палаты представителей японского парламента Тадамори Осимой и главой верхней палаты советников Тюити Датэ.

"Он сообщил, что предложил японским военным провести "совместные учения украинских военных сил с силами самообороны Японии", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, Парубий убежден в необходимости развивать и "международные институты, такие как Совет безопасности ООН, для обеспечения безопасности в мире ради ее укрепления". Глава Рады выразил надежду на дальнейшее усиление роли Японии в мирном урегулировании ситуации в Украине.

Парубий подчеркнул важную роль парламентов Украины и Японии в двустороннем внешнеполитическом диалоге. "Украинско-японский межпарламентский диалог приобретает существенную активность", — сказал Парубий, добавив, что укреплению этого диалога будут способствовать контакты по линии парламентских групп дружбы.