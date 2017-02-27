Парубий прибыл с визитом в Японию

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил в понедельник, что прибыл в Японию с официальным визитом.

Ранее в МИД Японии сообщили, что спикер Рады Парубий впервые посетит Японию с 26 февраля по 2 марта по приглашению японского внешнеполитического ведомства.

"Начался мой визит в Японию. С послом Украины в Японии Игорем Харченко и депутатом Рады Леонидом Емцем посетили город Камакура", — написал Парубий в своем микроблоге в Twitter.

Розпочався мій візит до Японії. З послом @UKRinJPN Ігорем Харченко та депутатом @verkhovna_rada Леонідом Ємцем відвідали місто Камакура. pic.twitter.com/U63SmlfhZ3 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 27 февраля 2017 г.

​Программа визита предусматривает ряд встреч высокого уровня, в частности, с наследниками императорского престола, принцем Нарухито, спикером нижней палаты представителей японского парламента Тадамори Осимой и главой верхней палаты советников Тюити Датэ.