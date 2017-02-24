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    Политика

    Парубий 26 февраля впервые отправится в Японию

    (обновлено: )6601
    Во время пребывания в Японии Парубий будет принят наследным принцем Нарухито, встретится со спикером нижней палаты представителей японского парламента Тадамори Осимой и главой верхней палаты советников Тюити Датэ.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий с 26 февраля по 2 марта впервые будет пребывать с визитом в Японии по приглашению японского МИД.

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    Как говорится в распространенном сообщении японского ведомства, во время пребывания в Японии Парубий будет принят наследным принцем Нарухито, встретится со спикером нижней палаты представителей японского парламента Тадамори Осимой и главой верхней палаты советников Тюити Датэ.

    "Правительство Японии надеется, что этот первый визит спикера Парубия послужит укреплению дружественных отношений между нашей страной и Украиной", — говорится в сообщении японского МИД.

    Напомним, президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании года Японии в Украине в 2017 году.

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