Парубий 26 февраля впервые отправится в Японию

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий с 26 февраля по 2 марта впервые будет пребывать с визитом в Японии по приглашению японского МИД.

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Как говорится в распространенном сообщении японского ведомства, во время пребывания в Японии Парубий будет принят наследным принцем Нарухито, встретится со спикером нижней палаты представителей японского парламента Тадамори Осимой и главой верхней палаты советников Тюити Датэ.

"Правительство Японии надеется, что этот первый визит спикера Парубия послужит укреплению дружественных отношений между нашей страной и Украиной", — говорится в сообщении японского МИД.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании года Японии в Украине в 2017 году.