Парубий во время заседания Рады отключал микрофон выступавшим на русском

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул считает недопустимыми действия спикера Верховной рады Андрея Парубия, который отключал микрофоны депутатам, выступавшим на русском языке.

"Только что все жители Украины могли в прямом эфире видеть, кто на самом деле делит и раскалывает страну, когда целый спикер Рады начал отключать микрофоны депутатам, которые говорили на русском языке. Он начал это делать вопреки регламенту, в котором написано, что вести заседание нужно на украинском языке, а выступать можно на любом. И вопреки нашему закону об основах государственного языка, вопреки европейской хартии о языках национальных меньшинств", — сказал Вилкул на брифинге в среду.

Он призвал не поднимать в Раде вопросы, которые раскалывают страну. В свою очередь, глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев "не создавать конфликт там, где его нет".

"Есть единственный государственный язык в Украине, это украинский. И невозможно представить в парламенте любого другого государства, при всем уважении к национальным меньшинствам, чтобы в парламенте выступали на другом негосударственном языке. Хотите перевод — заранее сообщайте, будем обеспечивать вам перевод. Но я вас прошу, не провоцируйте конфликта и противостояния", — сказал Парубий, обращаясь к депутатам, выступавшим на русском языке.

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Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительно использование украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский должен стать обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления, а также во всех учебных заведениях.