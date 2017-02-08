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    Политика

    Парубий во время заседания Рады отключал микрофон выступавшим на русском

    Тема:

    Один на всех. Новый закон о языке (39)

    (обновлено: )15113
    По словам представителя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, спикер отключал микрофон в нарушение регламента Верховной Рады.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул считает недопустимыми действия спикера Верховной рады Андрея Парубия, который отключал микрофоны депутатам, выступавшим на русском языке.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Только что все жители Украины могли в прямом эфире видеть, кто на самом деле делит и раскалывает страну, когда целый спикер Рады начал отключать микрофоны депутатам, которые говорили на русском языке. Он начал это делать вопреки регламенту, в котором написано, что вести заседание нужно на украинском языке, а выступать можно на любом. И вопреки нашему закону об основах государственного языка, вопреки европейской хартии о языках национальных меньшинств", — сказал Вилкул на брифинге в среду.

    Он призвал не поднимать в Раде вопросы, которые раскалывают страну. В свою очередь, глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев "не создавать конфликт там, где его нет".

    "Есть единственный государственный язык в Украине, это украинский. И невозможно представить в парламенте любого другого государства, при всем уважении к национальным меньшинствам, чтобы в парламенте выступали на другом негосударственном языке. Хотите перевод  — заранее сообщайте, будем обеспечивать вам перевод. Но я вас прошу, не провоцируйте конфликта и противостояния", — сказал Парубий, обращаясь к депутатам, выступавшим на русском языке.

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    Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительно использование украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский должен стать обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления, а также во всех учебных заведениях.

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