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    Политика

    Парубий предложил лишить нардепов возможности выступать на русском языке

    Тема:

    Один на всех. Новый закон о языке (38)

    (обновлено: )22102
    Спикер ВР предлагает лишить парламентариев права выступать на других языках, кроме украинского, в том числе русском, который часто используется депутатами из различных фракций.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского. Инициатором документа выступил спикер Андрей Парубий.

    Флаги Евросоюза и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Закон о языке. Европа - Украине: оставьте людей в покое

    Парубий на заседании Рады в среду призвал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. Он добавил, что при необходимости может организовать депутатам перевод. Партия "Оппозиционный блок" считает, что требование Парубия создает угрозу раскола страны, и призывает Генпрокуратуру дать оценку этим заявлениям. В девствующем законе содержится норма, в которой прописано, что заседание Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке — украинском, однако выступающий может выступать на "другом языке".

    Парубий предлагает изложить эту норму в другой редакции, таким образом лишив парламентариев права выступать на других языках, в том числе русском, который часто используется депутатами из различных фракций.

    "Заседание Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Перевод выступлений глав иностранных государств, глав парламентов иностранных государств, глав дипломатических представительств иностранных государств, других официальных лиц иностранных государств и официальных лиц международных организаций на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает аппарат Верховной Рады Украины", — говорится в тексте законопроекта.

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    Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

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