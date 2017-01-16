В Тернополе на катке русскоязычных обслуживали в два раза дороже

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. На одном из катков Тернополя для русскоязычных посетителей ввели цену вдвое дороже чем для тех, кто говорит на украинском.

"На вывеске можно прочитать, что прокат "ковзанов" стоит 30 грн, тогда как за прокат "коньков" придется заплатить 60 грн", — сообщает местное издание 0352.ua.

Издание отмечает, что в Тернополе "суржик" становится довольно привычным явлением, причем не только в среде молодежи, а также у владельцев бизнеса. Поэтому организаторы катка решили бороться за чистоту языка с юмором.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий зарегистрировал в парламенте законопроект о популяризации и защите русского языка.

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