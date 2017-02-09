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    Обзор соцсетей: Парубий прошелся по языку

    Тема:

    Один на всех. Новый закон о языке (42)

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    В Раде опять созрел вопрос "о языке". Спикер парламента Андрей Парубий предлагает лишить парламентариев права выступать на других языках, кроме украинского. А что же думают по этому поводу сами украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Андрей Парубий во время заседания парламента
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Вопрос государственного языка опять завис под куполом украинского парламента. Спикер Рады Андрей Парубий зарегистрировал законопроект, в котором предлагает обязать нардепов использовать исключительно украинский язык в ходе своей работы, в том числе на пленарных заседаниях. При необходимости спикер ВР предложил депутатам организовать перевод. 

    Но и это еще не все. По словам представителя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Парубий отключал микрофон выступавшим на русском, нарушая тем самым регламент Верховной Рады. 

    В украинском сегменте соцсетей инициативу спикера ВР не особо оценили, напомнив: "Есть закон о государственном языке! Депутаты на госслужбе! Какой еще закон надо принять?!".

    Иные же предлагают не мелочиться: "Давайте примем закон и обяжем депутатов в Раде говорить на тех языках, где у них заграничная недвижимость и банковские счета".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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