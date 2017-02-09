Обзор соцсетей: Парубий прошелся по языку

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Вопрос государственного языка опять завис под куполом украинского парламента. Спикер Рады Андрей Парубий зарегистрировал законопроект, в котором предлагает обязать нардепов использовать исключительно украинский язык в ходе своей работы, в том числе на пленарных заседаниях. При необходимости спикер ВР предложил депутатам организовать перевод.

Но и это еще не все. По словам представителя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Парубий отключал микрофон выступавшим на русском, нарушая тем самым регламент Верховной Рады.

В украинском сегменте соцсетей инициативу спикера ВР не особо оценили, напомнив: "Есть закон о государственном языке! Депутаты на госслужбе! Какой еще закон надо принять?!".

Иные же предлагают не мелочиться: "Давайте примем закон и обяжем депутатов в Раде говорить на тех языках, где у них заграничная недвижимость и банковские счета".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook