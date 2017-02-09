"Оппоблок" пожаловался в ГПУ на Парубия

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Парламентская фракция партии "Оппозиционный блок" обратилась в генеральную прокуратуру с заявлением на спикера Рады Украины Андрея Парубия, который ранее призвал парламентариев выступать исключительно на украинском языке и отключал микрофон выступавшим на русском.

Парубий на заседании Рады в среду призвал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что "спикер Рады начал отключать микрофоны депутатам, которые говорили на русском языке", назвал это недопустимым. "Оппозиционный блок" считает, что требование Парубия создает угрозу раскола страны, и призывает Генпрокуратуру дать оценку этим заявлениям. В девствующем законе содержится норма, в которой прописано, что заседание Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке — украинском, однако выступающий может выступать на "другом языке".

"Оппозиционный блок" подал заявление в ГПУ на действия спикера Парубия в парламенте", — говорится в сообщении пресс-служба партии.

Указывается, что это уже не первый случай, когда спикером парламента в отношении депутатов–оппозиционеров допускается злоупотребление должностным положением председательствующего, нарушается регламент Верховной Рады и закон Украины "О статусе народного депутата Украины".

По мнению оппозиционной партии, таким образом совершается уголовное преступление, предусмотренное статьей Уголовного кодекса Украины — "препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета — создание искусственных препятствий в работе народных депутатов Украины".

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Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительно использование украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский должен стать обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления, а также во всех учебных заведениях.