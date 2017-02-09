"Оппозиционный блок" только пиарится на теме языка - Сергей

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Народные депутаты, которые хотят говорить по-русски во время своих выступлений в Верховной Раде, должны предварительно позаботиться о переводе на государственный язык, считает нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Считаю, что Регламент менять не нужно. Если депутат хочет выступать, используя при этом любой язык, кроме украинского, то он должен предупредить спикера Верховной Рады, который в соответствии с законодательством предоставит перевод. И тогда все очень быстро встанет на свои места. Я думаю, все разговоры о притеснении русскоязычных — обыкновенная спекуляция. Примерно в таком же ключе они действовали и при Януковиче, когда делали вопрос языка методом отвлечения внимания. "Оппозиционный блок" банально пиарится на теме языка", — отметил Соболев.

Спикер ВР Андрей Парубий на заседании Рады в среду призвал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. Позже в парламенте был зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского. Инициатором документа выступил сам председатель Верховной Рады. Партия "Оппозиционный блок" считает, что требование Парубия создает угрозу раскола страны, и призывает Генпрокуратуру дать оценку этим заявлениям.