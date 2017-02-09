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    "Оппозиционный блок" только пиарится на теме языка - Сергей

    Тема:

    Один на всех. Новый закон о языке (42)

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    По словам народного депутата Сергея Соболева, во фракции "Оппозиционного блока" преднамеренно используют тему запрета выступлений на русском языке в Раде в качестве пиар-хода.
    Сергей Соболев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Народные депутаты, которые хотят говорить по-русски во время своих выступлений в Верховной Раде, должны предварительно позаботиться о переводе на государственный язык, считает нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

    Андрей Парубий во время заседания парламента
    УНИАН
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    "Считаю, что Регламент менять не нужно. Если депутат хочет выступать, используя при этом любой язык, кроме украинского, то он должен предупредить спикера Верховной Рады, который в соответствии с законодательством предоставит перевод. И тогда все очень быстро встанет на свои места. Я думаю, все разговоры о притеснении русскоязычных — обыкновенная спекуляция. Примерно в таком же ключе они действовали и при Януковиче, когда делали вопрос языка методом отвлечения внимания. "Оппозиционный блок" банально пиарится на теме языка", — отметил Соболев. 

    Спикер ВР Андрей Парубий на заседании Рады в среду призвал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. Позже в парламенте был зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского. Инициатором документа выступил сам председатель Верховной Рады. Партия "Оппозиционный блок" считает, что требование Парубия создает угрозу раскола страны, и призывает Генпрокуратуру дать оценку этим заявлениям.

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