В одном из ПТУ Тернопольской области преподаватель избил ученика

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Полиция проверяет информацию об избиении одного из учеников ПТУ преподавателем, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

"Во время мониторинга интернет-сети работники полиции наткнулись на видео "воспитания палкой". Воспитанники Шумского профессионально-технического училища сняли на телефон один из таких "педагогических" моментов", — говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители сразу отреагировали на данный материал. В район выехали специалисты, чтобы оценить ситуацию, выяснить все детали и пообщаться с фигурантами дела.

"Преподаватель признал, что именно методом "палки" воспитывал одного из учеников", — уточнили в полиции.

Сведения о событии внесены в ЕРДР согласно статье 126 УК (побои и истязания). Продолжается расследование.

Ранее сообщалось об избиении украинских студентов в Польше.