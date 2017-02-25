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    В одном из ПТУ Тернопольской области преподаватель избил ученика

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    В полиции сообщили, что во время мониторинга интернет-сети правоохранители наткнулись на видео "воспитания палкой". Преподаватель признал, что именно методом "палки" воспитывал одного из учеников".
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Полиция проверяет информацию об избиении одного из учеников ПТУ преподавателем, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

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    "Во время мониторинга интернет-сети работники полиции наткнулись на видео "воспитания палкой". Воспитанники Шумского профессионально-технического училища сняли на телефон один из таких "педагогических" моментов", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что правоохранители сразу отреагировали на данный материал. В район выехали специалисты, чтобы оценить ситуацию, выяснить все детали и пообщаться с фигурантами дела.

    "Преподаватель признал, что именно методом "палки" воспитывал одного из учеников", — уточнили в полиции.

    Сведения о событии внесены в ЕРДР согласно статье 126 УК (побои и истязания). Продолжается расследование.

    Ранее сообщалось об избиении украинских студентов в Польше.

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