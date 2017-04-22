Учения украинских пограничников под Херсоном

Пограничники Азово-Черноморского регионального управления в пятницу, 21 апреля, приняли участие в антитеррористических учениях, инициированных Службой безопасности Украины в Херсонской области, говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что более 100 военных из состава Херсонского и Бердянского пограничных отрядов присоединились к учениям, в рамках которых проводилось условное перекрытие административной границы.

По замыслу учений, после проведения диверсии, предполагаемые преступники могли направиться в Крым.

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