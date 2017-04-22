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    Учения украинских пограничников под Херсоном

    (обновлено: )5
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    dpsu.gov.ua
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    dpsu.gov.ua
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    dpsu.gov.ua
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    dpsu.gov.ua
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    dpsu.gov.ua

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    Пограничники Азово-Черноморского регионального управления в пятницу, 21 апреля, приняли участие в антитеррористических учениях, инициированных Службой безопасности Украины в Херсонской области, говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

    Сообщается, что более 100 военных из состава Херсонского и Бердянского пограничных отрядов присоединились к учениям, в рамках которых проводилось условное перекрытие административной границы.

    По замыслу учений, после проведения диверсии, предполагаемые преступники могли направиться в Крым.

    Смотрите также: Военные учения бронетанковых подразделений США и Румынии у границ Украины

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