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    Общество

    СБУ проведет антитеррористические учения на границе с Крымом

    (обновлено: )4301
    Как отмечается, учения будет проводить координационная группа антитеррористического центра при управлении СБУ в Херсонской области. На работу пропускного пункта "Чонгар" на границе с Крымом проведение антитеррористических учений не повлияет.
    Учения сухопутных войск
    facebook.com/theministryofdefence.ua

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в пятницу проведет антитеррористические учения в Херсонской области на границе с Крымом, сообщается на сайте украинского телеканала "Эспресо ТВ" со ссылкой на руководителя пресс-службы херсонского управления ведомства Викторию Шакулу.

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    "Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим", – цитирует "Эспресо ТВ" слова Шакулу.

    Учения будет проводить координационная группа антитеррористического центра при управлении СБУ в Херсонской области. В ведомстве просят местных жителей сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных.

    При этом Шакула отметила, что на работу пропускного пункта "Чонгар" на границе с Крымом проведение антитеррористических учений не повлияет.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией, при этом, по его мнению, Вашингтон не сможет поддерживать статус глобальной державы без четкой позиции по Украине.

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