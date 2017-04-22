Военные учения бронетанковых подразделений США и Румынии у границ Украины

В Румынии стартовали совместные военные учения США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость". В маневрах участвуют бронетанковые подразделения вооруженных сил стран-участниц.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на минобороны Румынии сообщило, что власти страны планируют создать интегрированную систему противовоздушной обороны, в которую, помимо Patriot, войдут шесть истребителей F-16.
В марте министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Варшава подпишет соглашение на поставку восьми систем ПВО Patriot до конца текущего года.
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Правительство Румынии обратилось с запросом на закупку у США систем ПВО Patriot ("Пэтриот"), сообщает портал Defense News со ссылкой на производителя систем, компанию Raytheon.
"Румыния заявила о намерении расширить свой оборонный потенциал через закупку Patriot. Raytheon уже давно поддерживает отношения с Румынией и будет сотрудничать с США и правительством Румынии, чтобы этот партнер по НАТО решил свои задачи в области обороны", — говорится в заявлении компании.