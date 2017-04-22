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    Военные учения бронетанковых подразделений США и Румынии у границ Украины

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    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Румынский танк TR-85M1 "Bizonul" (на первом плане) и американский основной боевой танк M1A1 Abrams во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Румынские танки TR-85M1 "Bizonul" и американские основные боевые танки M1A1 Abrams во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Румынские танки TR-85M1 "Bizonul" и американский основной боевой танк M1A1 Abrams во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Военнослужащие во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Армейский внедорожник HMMWV (Humvee) во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Армейские внедорожники HMMWV (Humvee) во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Румынская боевая машина пехоты MLI-84M "Jderul" во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Военнослужащие возле американской боевой машины пехоты M2 Bradley во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Военнослужащие во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Военнослужащий армии США во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Военнослужащие во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Заместитель командующего войсками США в Европе генерал Джон Гронски во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Румынский военнослужащий во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    Военнослужащие во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Румынский танк TR-85M1 "Bizonul" (на первом плане) и американский основной боевой танк M1A1 Abrams во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость" в Румынии.

    В Румынии стартовали совместные военные учения США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость". В маневрах участвуют бронетанковые подразделения вооруженных сил стран-участниц.

    Ранее агентство Рейтер со ссылкой на минобороны Румынии сообщило, что власти страны планируют создать интегрированную систему противовоздушной обороны, в которую, помимо Patriot, войдут шесть истребителей F-16.

    В марте министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Варшава подпишет соглашение на поставку восьми систем ПВО Patriot до конца текущего года.

    Смотрите также: Учения ВС США и Румынии в Черном море SPRING STORM 17

    Правительство Румынии обратилось с запросом на закупку у США систем ПВО Patriot ("Пэтриот"), сообщает портал Defense News со ссылкой на производителя систем, компанию Raytheon.

    "Румыния заявила о намерении расширить свой оборонный потенциал через закупку Patriot. Raytheon уже давно поддерживает отношения с Румынией и будет сотрудничать с США и правительством Румынии, чтобы этот партнер по НАТО решил свои задачи в области обороны", — говорится в заявлении компании.

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