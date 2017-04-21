В Крыму расценили учения Украины под Херсоном "попыткой запугать"

ЯЛТА, 21 апр – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Учения Украины на границе с Крымом подтверждают агрессивные планы украинских спецслужб, заявил РИА Новости глава комитета регионального правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Служба безопасности Украины в пятницу проведет антитеррористические учения в Херсонской области на границе с Крымом.

"Действия Киева в отношении Крыма продолжают нести потенциальную опасность. Проводимые СБУ учения у нашей границы подтверждают агрессивные планы украинских спецслужб. Мы понимаем, что эти учения — очередная попытка запугать крымчан и являются банальным бряцанием оружия", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, никакие учения не способны запугать крымчан, которые надежны защищены.