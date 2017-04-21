наверх
21.04.201714:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Крыму расценили учения Украины под Херсоном "попыткой запугать"

    (обновлено: )56
    Глава комитета регионального правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов убежден, "учения что на границе с Крымом подтверждают агрессивные планы украинских спецслужб".
    Заур Смирнов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЯЛТА, 21 апр – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Учения Украины на границе с Крымом подтверждают агрессивные планы украинских спецслужб, заявил РИА Новости глава комитета регионального правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

    Служба безопасности Украины в пятницу проведет антитеррористические учения в Херсонской области на границе с Крымом.

    "Действия Киева в отношении Крыма продолжают нести потенциальную опасность. Проводимые СБУ учения у нашей границы подтверждают агрессивные планы украинских спецслужб. Мы понимаем, что эти учения — очередная попытка запугать крымчан и являются банальным бряцанием оружия", — сказал РИА Новости Смирнов.

    По его словам, никакие учения не способны запугать крымчан, которые надежны защищены.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Николай Мартыненко
    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
    Последствия непогоды в Одесской области
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Олег Скрипка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    На месте стрельбы в центре Парижа
    ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа