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    МИД направил РФ ноту в связи с проведением в Крыму экономического форума

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    Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. По словам организаторов, в нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.
    МИД Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с проведением в Крыму Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), сообщается в четверг на странице ведомства.

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    В четверг президент Петр Порошенко заявил, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией, при этом, по его мнению, Вашингтон не сможет поддерживать статус глобальной державы без четкой позиции по Украине.

    Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. По словам организаторов, в нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.

    "Министерством иностранных дел Украины нотой выражен решительный протест Российской Федерации в связи с проведением 20-22 апреля 2017 года так называемого "Ялтинского международного экономического форума", — говорится в сообщении.

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    Крым был присоединен к РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.

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