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    Крым преодолел три блокады - вице-премьер России

    (обновлено: )24370
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, уже решены первостепенные задачи по преодолению энергетической, транспортной, водной блокады Крыма.
    Ласточкино гнездо в Крыму
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    КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил об успешном решении первостепенных задач по преодолению трех блокад Крыма.

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    "Решены первостепенные задачи по преодолению энергетической, транспортной, водной блокады Крыма", — заявил он.

    "В крайне сжатые сроки был построен энергомост, газопровод, который соединил полуостров с материковой частью России, существенно увеличена пропускная мощность аэропорта "Симферополь" и переправы через Керченский пролив, реализованы масштабные мероприятия по водообеспечению", — сказал Козак на Ялтинском международном экономическом форуме.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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