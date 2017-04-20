Харьковское издание сообщило об обысках в редакции

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Харьковское интернет-издание 057.ua заявило о давлении и обысках в редакции, которые прошли во вторник. Компьютеры и другая оргтехника изъяты, сообщается на сайте.

Согласно сообщению, утром в офис издания вошли более десяти мужчин и вывели в коридор директора, после чего ворвались и потребовали всем остальным выйти из-за столов и сдать мобильные телефоны.

"Оперативные сотрудники показали удостоверения налоговой полиции, которая, как заверил на днях президент Порошенко, как бы прекратила свое существование в Украине. Вместе с ними был представитель Национальной полиции, который и руководил следственными действиями. Группа работала согласно решению Киевского районного суда Харькова, который удовлетворил ходатайство следователя СУ Нацполиции в Харьковской области и выдал разрешение на проведение обыска в офисах, где располагается редакция", — говорится на сайте.

В сообщении также сказано, что в нарушение постановления суда силовики провели допрос всех людей, которые находились в помещении, включая гостей и стажеров; их также попросили сдать телефоны.

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"Нам грубили, грозили сломать руки, пальцы. Меня закрыли одну в маленькой комнате и стали допрашивать, угрожая, что посадят в тюрьму вместе с директором. Я не понимаю, почему силовые органы, люди, которые называются правоохранителями, ведут себя как бандиты", — рассказала одна из сотрудниц сайта.

Руководство сайта, работающего с 2010 года, расценило обыски и допросы как попытку прекратить работу издания.

В пресс-службе ГУ НП в Харьковской области сообщили, что проведение обысков по месту расположения офиса интернет-издания не связано с профессиональной деятельностью представителей СМИ.

"Изъяты документы по использованию труда лиц без надлежащего оформления, наличные средства и электронные носители информации", — сообщили в пресс-службе областной полиции, где также добавили, что во время проведения оперативных мероприятий любых препятствий для работы журналистов не оказывалось. Проводится досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса Украины.

В ответ издание сообщило, что журналистам запрещали выходить в туалет без сопровождения полицейского, работать на компьютерах и даже пытались изъять личные мобильные телефоны.

Ранее в офисе "Международного центра перспективных исследований", услугами которой пользовался депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, прошли обыски. По данным прокуратуры АР Крым, разрешение на проведение обыска было предоставлено Голосеевским районным судом Киева, обыски провелись в рамках уголовного дела, которое расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена". Офис организации находится в Киеве на улице Институтской.