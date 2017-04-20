наверх
20.04.201702:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    Общество

    Харьковское издание сообщило об обысках в редакции

    (обновлено: )2301
    Харьковское интернет-издание 057.ua расценило обыски и допросы как попытку прекратить его работу. Работники сайта опровергли заявление полиции, что препятствий для работы журналистов не оказывалось.
    Здание, в котором находится редакция харьковского интернет-издания 057.ua
    057.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Харьковское интернет-издание 057.ua заявило о давлении и обысках в редакции, которые прошли во вторник. Компьютеры и другая оргтехника изъяты, сообщается на сайте.

    Согласно сообщению, утром в офис издания вошли более десяти мужчин и вывели в коридор директора, после чего ворвались и потребовали всем остальным выйти из-за столов и сдать мобильные телефоны. 

    Международный центр перспективных исследований в Киеве
    УНИАН
    Эхо одного обыска. Правозащитники: государство монополизирует рынок идей

    "Оперативные сотрудники показали удостоверения налоговой полиции, которая, как заверил на днях президент Порошенко, как бы прекратила свое существование в Украине. Вместе с ними был представитель Национальной полиции, который и руководил следственными действиями. Группа работала согласно решению Киевского районного суда Харькова, который удовлетворил ходатайство следователя СУ Нацполиции в Харьковской области и выдал разрешение на проведение обыска в офисах, где располагается редакция", — говорится на сайте.

    В сообщении также сказано, что в нарушение постановления суда силовики провели допрос всех людей, которые находились в помещении, включая гостей и стажеров; их также попросили сдать телефоны. 

    Смотрите также: Фотоитоги 19 апреля: Украина в плену снегопада, суд ООН, Порошенко в Лондоне

    "Нам грубили, грозили сломать руки, пальцы. Меня закрыли одну в маленькой комнате и стали допрашивать, угрожая, что посадят в тюрьму вместе с директором. Я не понимаю, почему силовые органы, люди, которые называются правоохранителями, ведут себя как бандиты", — рассказала одна из сотрудниц сайта.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кравец: частые обыски показывают, что в стране ничего не изменилось

    Руководство сайта, работающего с 2010 года, расценило обыски и допросы как попытку прекратить работу издания. 

    В пресс-службе ГУ НП в Харьковской области сообщили, что проведение обысков по месту расположения офиса интернет-издания не связано с профессиональной деятельностью представителей СМИ.

    "Изъяты документы по использованию труда лиц без надлежащего оформления, наличные средства и электронные носители информации", — сообщили в пресс-службе областной полиции, где также добавили, что во время проведения оперативных мероприятий любых препятствий для работы журналистов не оказывалось. Проводится досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса Украины.

    В ответ издание сообщило, что журналистам запрещали выходить в туалет без сопровождения полицейского, работать на компьютерах и даже пытались изъять личные мобильные телефоны. 

    Ранее в офисе "Международного центра перспективных исследований", услугами которой пользовался депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, прошли обыски. По данным прокуратуры АР Крым, разрешение на проведение обыска было предоставлено Голосеевским районным судом Киева, обыски провелись в рамках уголовного дела, которое расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена". Офис организации находится в Киеве на улице Институтской.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Запорожье
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    Украина против России: суд в Гааге