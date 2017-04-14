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    Общество

    "План Артеменко": обыски в "Международном центре перспективных исследований"

    (обновлено: )64
    Обыск в Международном центре перспективных исследований в Киеве
    Обыск в Международном центре перспективных исследований в Киеве
    Международный центр перспективных исследований в Киеве
    Обыск в Международном центре перспективных исследований в Киеве
    Обыск в Международном центре перспективных исследований в Киеве
    Обыск в Международном центре перспективных исследований в Киеве
    Обыск в Международном центре перспективных исследований в Киеве
    УНИАН
    Обыск в Международном центре перспективных исследований в Киеве
    УНИАН
    Международный центр перспективных исследований в Киеве
    УНИАН
    Обыск в Международном центре перспективных исследований в Киеве
    УНИАН
    Обыск в Международном центре перспективных исследований в Киеве
    УНИАН
    Обыск в Международном центре перспективных исследований в Киеве
    УНИАН
    УНИАН

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    В офисе "Международного центра перспективных исследований", услугами которой пользовался депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, накануне прошли обыски.

    По данным прокуратуры АР Крым, разрешение на проведение обыска в четверг было предоставлено Голосеевским районным судом Киева, обыски провелись в рамках уголовного дела, которое расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена". Офис организации "Международный центр перспективных исследований", где прошли обыски, находится в Киеве на улице Институтской.

    Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

    По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

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