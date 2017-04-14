План снятия санкций с РФ: в компании, куда обращался Артеменко, идут обыски

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Обыски проходят в помещении организации "Международный центр перспективных исследований", услугами которой пользовался депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, предлагавший "план" снятия санкций с РФ, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Генпрокуратура завела против Артеменко уголовное дело по статье "Государственная измена". Глава ведомства Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко неприкосновенности. Депутат в минувшую пятницу впервые был на допросе в прокуратуре.

"Следователями прокуратуры Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводится обыск в помещении офиса общественной организации "Международный центр перспективных исследований", услугами которой пользовался народный депутат Верховной Рады Украины А. Артеменко", — говорится в сообщении на Facebook.

По данным ведомства, разрешение на проведение обыска в четверг было предоставлено Голосеевским районным судом Киева, обыски проводятся в рамках уголовного дела, которое расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена". Офис организации "Международный центр перспективных исследований", где проходят обыски, находится в Киеве на улице Институтской.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.