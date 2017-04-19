Эхо одного обыска. Правозащитники: государство монополизирует рынок идей

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Нельзя обвинять в государственной измене за высказывание идей, в том числе идей относительно мирного урегулирования — это является нарушением Конституции Украины и международных соглашений. Об этом говорится в заявлении Украинской Хельсинкской группы (УХГ) в связи с обыском в офисе Международного центра перспективных исследований (МЦПИ).

Заявление адресовано президенту Украины Петру Порошенко, генеральному прокурору Юрию Луценко и прокурору прокуратуры АР Крым Гюндузу Мамедову.

Следователи украинской прокуратуры АР Крым совместно с сотрудниками СБУ провели 13 апреля обыск в помещении офиса общественной организации "Международный центр перспективных исследований" на улице Институтской в Киеве.

По данным прокуратуры АР Крым, разрешение на проведение обыска было предоставлено Голосеевским районным судом Киева, обыск проводился в рамках уголовного дела, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена". В сообщении также указывается, что услугами организации МЦПИ пользовался нардеп Андрей Артеменко — тот самый, который предложил вызвавший бурную реакцию мирный план урегулирования конфликта на востоке Украины и нормализации отношений с Россией.

Об этом плане ранее сообщила газета New York Times. По данным издания, предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. План мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский парламентарий Андрей Артеменко.

По информации New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Депутат все обвинения в намерении "сдать Крым" отверг, но все же поплатился исключением из фракции Радикальной партии "за измену", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Прокуратура завела "дело", в рамках которого и обыскивали офис МЦПИ: суд признал, что в основе "мирного плана Артеменко" лежит работа главы правления организации политолога Василия Филипчука…

Правозащитников из Украинской Хельсинкской группы факт проведения обыска обеспокоил.

"Не разделяя взглядов депутата Артеменко относительно путей "мирного урегулирования", мы констатируем незаконность обвинений в государственной измене за презентацию любых идей, в том числе, идей относительно мирного урегулирования", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте УХГ.

Правозащитники выразили свое возмущение обыском в аналитическом центре МЦПИ в рамках расследования дела о госизмене, поскольку такие действия государства являются нарушением Конституции Украины, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейскую конвенцию по защите прав человека и основополагающих свобод, а также противоречат практике Европейского суда по правам человека.

"Обыск в МЦПИ не сводится только к нарушению Конституции Украины и международных соглашений. Мы квалифицируем такие действия государства как наступление на ключевую свободу — выражения мнений, как попытку монополизировать рынок идей и навязать обществу государственную доктрину как единственно возможную, под страхом обвинения тех, кто предложит другие подходы, в особо тяжком преступлении — государственной измене", — говорится в заявлении.

При этом авторы не преминули отметить, что Украина декларирует стремление стать полноправным членом ЕС, где для профессиональных сфер литературы, искусства и науки предусматривается освобождение от ограничений, тогда как, по их мнению, "именно доктрине «русского мира» присуща монополия государства на правду, ограничение свободы самовыражения, преследования за мнения".

"Наша война с Российской Федерацией является, прежде всего, войной ценностей, - говорится в заявлении украинских правозащитников. — Такие действия государства являются ценностным поражением, сдачей государственных интересов и "государственной изменой" в долгосрочной перспективе".

Авторы заявления потребовали "прекратить преследование аналитического центра МЦПИ и немедленно вернуть все, что было изъято во время обыска".

Кроме того, правозащитники отметили, что усматривают в случившемся "проявление общей тенденции нарушения Службой безопасности Украины и органами прокуратуры баланса между национальной безопасностью и правами человека в пользу национальной безопасности". И напомнили: "политический режим, который нарушает права человека, обречен на поражение".

Сам Василий Филипчук ранее назвал обыск "шокирующей историей" и свидетельством отсутствия каких-либо принципов права в Украине.

Политолог на своей странице в Facebook пообещал в ближайшее время обнародовать "очень интересную информацию относительно причин, которые вынудили Петра Порошенко и Юрия Луценко пойти на то, до чего даже Янукович не опускался — атаки на аналитический цент за отработку идей, которые не нравятся власти".

По его мнению, инцидент с обыском показывает, что "власть без каких-либо тормозов начала установление тоталитарного режима в стране и (начала — Ред.) бороться с инакомыслием…".

Филипчук также выразил благодарность правозащитникам УХГ "за принципиальную позицию". Отметим, не все с этим определением деятельности группы согласны.

"А неэкспертную думку можно преследовать. Да, "молодцы", принципиальные", - читаем в одном из комментариев.

Действительно, украинские правозащитники (как и все так называемое "гражданское общество") в отстаивании прав человека действуют достаточно избирательно (кто вспомнил о правах детей Донбасса, которым Порошенко обещал — "будут сидеть в подвалах"?). По сути, не всех признают людьми. А такая избирательность неминуемо приводит к печальным для самого этого общества последствиям. И "русский мир" тут совершенно не при чем.