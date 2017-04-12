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    По делу о взрыве в Дортмунде прошли обыски, есть задержанный

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    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне (96)

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    Представитель генпрокуратуры ФРГ заявила в среду, что три записки были найдены на месте ЧП в Дортмунде, в одной из них содержится требование закрыть военную базу Рамштайн.
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии. Болельщики перед матчем
    @welt

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Представитель генпрокуратуры ФРГ заявила, что по делу о взрыве в Дортмунде есть двое подозреваемых из кругов исламистов, один из них задержан.

    Футбольный клуб "Боруссия" во вторник в Дортмунде должен был сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв, пострадали футболист "Боруссии" Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции.

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    "В квартирах обоих подозреваемых были проведены обыски, один из них задержан, в настоящее время мы проверяем возможность запроса на арест", — сказала представитель ведомства.

    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии
    @marca
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    По ее словам, на месте ЧП в Дортмунде были найдены три записки, в одной из них содержится требование закрыть военную базу Рамштайн.

    "Мотив пока непонятен… На месте были найдены три записки, что позволяет говорить о возможном исламистском следе. В том числе в записках сказано о выводе самолетов "Торнадо" из Сирии и о том, что нужно закрыть авиабазу "Рамштайн", — сказала она. В настоящее время записки проверяют востоковеды и криминалисты.

    "Обстоятельства преступления позволяют говорить о его террористической подоплеке, поэтому расследование мы взяли на себя", — заключила представитель генпрокуратуры ФРГ.

    Смотрите также: Взрыв возле автобуса ФК "Боруссия" в Дортмунде. Кадры с места ЧП

    Ранее глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер заявил, что полиция считает найденное на месте взрыва у автобуса "Боруссии" письмо необычным. По его словам, в послании отсутствует четкий мотив, возможно, это попытка навести следствие на ложный след.

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