В Одессе демонтировали мемориальную доску Блюхеру

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники коммунальных служб демонтировали мемориальную доску, установленную в память о советском военачальнике Василии Блюхере в Одессе, сообщает "Трасса Е-95".

Демонтаж доски был произведен во исполнение закона о декоммунизации.

Мемориальная доска находилась на улице Маяковского, 4. В этом доме в 1920-1921 годах жил командир 51-й Перекопской дивизии Блюхер, одно время занимавший пост начальника войск Одесской губернии.

Ранее в Одессе с трудом и разрушениями была демонтирована мемориальная доска Григорию Котовскому.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.