В Украине температура воздуха опустится до -3 градусов - Гидрометцентр

Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Украине ожидаются заморозки, сообщает Укргидрометцентр.

Так, ночью 18 и 19 апреля ожидается снижение температуры до 1…-1 градуса. Вместе с тем уже 20 и 21 апреля температура воздуха ночью снизится до —1…-3 градусов. Днем температура поднимется до 5…7 градусов.

Скриншот Прогноз погоды

Ранее Гидрометцентр уже сообщал о похолодании с 18 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске выпал снег.

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