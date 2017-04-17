В Украине температура воздуха опустится до -3 градусов - Гидрометцентр

Karl-Josef Hildenbrand / dpa /
КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Украине ожидаются заморозки, сообщает Укргидрометцентр.
Так, ночью 18 и 19 апреля ожидается снижение температуры до 1…-1 градуса. Вместе с тем уже 20 и 21 апреля температура воздуха ночью снизится до —1…-3 градусов. Днем температура поднимется до 5…7 градусов.
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Прогноз погоды
Ранее Гидрометцентр уже сообщал о похолодании с 18 апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минске выпал снег.
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